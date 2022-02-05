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Олимпиада-2022. Степашкина, Шалыгина, Шурыга, Тюленева, Йохауг, Карлссон, Андерссон пробегут скиатлон

5 февраля на Олимпийских играх в Пекине пройдет женский скиатлон. Сборную Казахстана представят Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Ангелина Шурыга и Валерия Тюленева.

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