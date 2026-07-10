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Один типаж на двоих: 7 пар популярных актеров, которых зрители часто принимают за одного человека

Один типаж на двоих: 7 пар популярных актеров, которых зрители часто принимают за одного человека

Экран часто подбрасывает странное ощущение: лицо кажется очень знакомым, но имя в титрах совершенно не совпадает с тем, что всплывает в памяти.

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