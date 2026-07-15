РФ и Китай воздержались при голосовании за резолюцию о мониторинге атак хуситов Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении ещё на шесть месяцев меха.
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РФ и Китай воздержались при голосовании за резолюцию о мониторинге атак хуситов Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении ещё на шесть месяцев меха.
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