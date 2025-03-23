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Бородавко: Большунов бросил бороться, увидев, что нет шансов на медали

Бородавко: Большунов бросил бороться, увидев, что нет шансов на медали

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко прокомментировал пятое место трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова в масс-старте классическим стилем на 50 км на чемпионате России по лыжным гонкам.

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