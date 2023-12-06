Бах придумал новую гадость для России. Против Игр Дружбы пытаются настроить весь мир

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах придумал новую гадость для России. Он не только делает всё, чтобы русские спортсмены не попали на Олимпиаду, но и пытается настроить весь мир против Игр Дружбы.
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