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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Личка о словах «вообще ######» после игры с «Ростовом»: «Я никого не обидел, только себя и команду. Я свободный человек, буду всегда говорить что хочу»

Ранее сообщалось, что КДК рассмотрит нецензурное высказывание Лички после игры 14-го тура Мир РПЛ: «Вообще ###### (капец).

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