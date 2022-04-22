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Когда все отвернулись: Кушанашвили рассказал о поступке Меладзе

Когда все отвернулись: Кушанашвили рассказал о поступке Меладзе

Недавно Отар Кушанашвили раскрыл детали одной связанной с ним трагической истории. Несмотря на все свои связи в мире шоу-бизнеса, в сложное для журналиста время он неожиданно для себя оказался совершенно один.

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