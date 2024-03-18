17 человек, у которых вышла не поездка в такси, а цирк с конями какой-то

Поездки на такси уже давно перестали считаться какой-то роскошью. Это раньше, возможно, люди в булочную на такси не ездили, а теперь, порой, и до соседнего дома предпочитают доехать на машине, а не пешком дойти.
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