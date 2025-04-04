Российские военные заблокировали порты Николаевской области.Выход судов из николаевских портов, которые контролирует враг, блокируют наши военные с Кинбурнского полуострова,— сказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
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