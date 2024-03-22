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Спички - не игрушка

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В России возродят песенный конкурс «Интервидение»

В России возродят песенный конкурс «Интервидение»

И снова мы обращаемся к опыту СССР. На этот раз в области музыкальной эстрады. Запад не хочет больше видеть Россию на своем хваленом «Евровидении».

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