Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Yvan
    Это не "повод задуматься", а повод действовать, притом безотлагательно.Генерал ФСБ в отс...
  • Leon Dan
    "своих не сдаёт" это в смысле тут, в России своих он не сдает.Большая ошибка Ро...
  • N N
    За пять лет войны пострадало всего менее полумиллиона детей? Вы, автор, откуда эта это взяли! У нас сейчас 2Новгородский суд ...

Стубб: Говоря об отправке войск на Украину, Запад отклонился от мирного курса

Стубб: Говоря об отправке войск на Украину, Запад отклонился от мирного курса

Президент Финляндии Александер Стубб критикует общеевропейский дискурс об отправке военного контингента на Украину.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Украина ни Европу ни Запад не касается!
Ответить
21 час.
наверх