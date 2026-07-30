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Царьград

7 564 подписчика

Telegram позволил русским продолжать пользоваться Premium-подпиской

Telegram позволил русским продолжать пользоваться Premium-подпиской

Русские могут оформлять подписку на Telegram Premium, сообщил эксперт Владимир Зыков. Основатель мессенджера Павел Дуров включен Росфинмониторингом в список экстремистов, однако покупка цифровой услуги не приравнивается к финансированию терроризма.

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