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Царьград

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Жительница Серова предстанет перед судом за ложное минирование завода

Жительница Серова предстанет перед судом за ложное минирование завода

В суд направлено уголовное дело в отношении 41-летней ранее судимой жительницы Серова. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

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