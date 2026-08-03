Жительница Серова предстанет перед судом за ложное минирование завода

В суд направлено уголовное дело в отношении 41-летней ранее судимой жительницы Серова. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
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