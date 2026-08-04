Таможня аэропорта Пулково обнаружила драгоценные камни, спрятанные в школьных тетрадях из Шри-Ланки

Обнаружение драгоценных камней в посылках из Шри-Ланки В аэропорту Пулково сотрудники таможни выявили две посылки из Шри-Ланки, в которых школьные тетради имели полости в страницах, где были спрятаны пакетики с огранёнными драгоценными камнями.
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