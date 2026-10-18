Латвия заблокировала поставку чая из Армении. Причина - обнаружение в продукции остатков запрещенного в Евросоюзе (ЕС) пестицида, сообщило агентство Sputnik со ссылкой на Продовольственно-ветеринарную службу прибалтийской республики.
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