Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сенатор Джабаров счел охотой за хайпом появившийся в СМИ план войны НАТО с РФ

Сенатор Джабаров счел охотой за хайпом появившийся в СМИ план войны НАТО с РФ

Сенатор от Еврейской автономной области и первый замглавы Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал «Звезде» информацию немецкой газеты Bild о «секретном документе», согласно которому Германия готовится к войне НАТО с Россией и рассказал, почему за этим планом не кроется ничего серьезного.

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