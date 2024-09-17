ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Что за мода пошла у девушек не убираться и не готовить есть?

Что за мода пошла у девушек не убираться и не готовить есть?

Когда уже наконец мы перестанем жить по устаревшим шаблонам, где всё, что касается дома, – это исключительно женская обязанность? Девушки наравне с мужчинами трудятся, зарабатывают деньги, строят карьеру, а стереотип о том, что "женщина обязана тащить на себе весь быт", до сих пор живёт в головах многих.

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