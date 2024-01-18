В Новосибирске при пожаре в гимназии погиб 65-летний мужчина

18 января в центре Новосибирска, на улице Революции, случился пожар в здании гимназии №10. Загорелся подвал, где находилась частная школа по подготовке охранников, сообщили в телеграм-канале регионального управления МЧС.
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