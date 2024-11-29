CNN: Келлог предлагал частично снять санкции с России

Кандидат на должность спецпосланника нового президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог предложил частично снять санкции с России в рамках плана, разработанного для аналитического центра America First Policy Institute в апреле.
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