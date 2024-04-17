Московская «Единая Россия» доставила помощь мобилизованным из столицы участникам

Очередная партия гуманитарного груза от московского регионального отделения партии «Единая Россия» при поддержке «Женского движения «Единой России» доставлена участникам специальной военной операции (СВО).
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