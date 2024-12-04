НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

49 подписчиков

НАТО разрабатывает планы создания собственного парка беспилотных катеров военно-морского наблюдения

НАТО разрабатывает планы создания собственного парка беспилотных катеров военно-морского наблюдения

Блок НАТО начал планировать создание собственного флота беспилотных катеров, которые помогут защищать критически важную подводную инфраструктуру в Балтийском и Средиземном морях, сообщает американское военное издание Defense News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх