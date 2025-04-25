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Мэр Киева Кличко согласился с отказом Украины от территорий ради мира

Мэр Киева Кличко согласился с отказом Украины от территорий ради мира

На территориальных уступках для заключения мирного договора настаивает Дональд Трамп.Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что Украине, очевидно, придется отказаться от части территорий ради заключения мирного договора.

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