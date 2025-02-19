На Канарских островах отдыхающие на пляже нашли рыбу "судного дня". Считается, что эта редкая рыба-ремень является предзнаменованием чего-то плохого, если увидеть ее за пределами естественной среды обитания - глубин океана.
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