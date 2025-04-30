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Тайная доктрина

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Выполнять Договор, а не говорить о его выполнении. Северокорейские бойцы встали на защиту Курской области

Выполнять Договор, а не говорить о его выполнении. Северокорейские бойцы встали на защиту Курской области

Выполнять Договор, а не говорить о его выполнении. Северокорейские бойцы встали на защиту Курской области Ну что же, Россия и КНДР подтвердили участие северокорейских военных в боевых действиях в прифронтовой зоне Курской области.

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