БРИКС расширяется. Заявку на вступление в группу подала Куба

Правительство Кубы в письме российскому лидеру Владимиру Путину, поскольку Россия сейчас председательствует в БРИКС и Путин занимает пост президента группы, обратилось с официальной просьбой о присоединении к организации в статусе государства-партнера.
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