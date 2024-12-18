Генассамблея ООН приняла резолюцию России по борьбе с неонацизмом

Global Look Press/Manuel Elias/XinHua Генассамблея ООН приняла внесенную Москвой резолюцию "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и иными видами практики, способствующие эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".
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