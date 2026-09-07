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ВС против затягивания процедуры банкротства гражданина-должника, при наличии незавершённых споров (Определение ВС РФ от 03.09.2026 №301-ЭС21-23756 (4) по делу №А82-22452/2018)

Фабула дела:Гражданин Дорофеев П.С. (должник) в 2018 году обратился в суд с заявлением о признании себя банкротом.

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