Путешественник Никита Суханов снял выпуск тревел-шоу про ЯНАО

Путешественник, автор тревел-шоу «По регионам!» Никита Суханов снял выпуск про Ямал. Блогер познакомился с кочевниками, побывал на леднике Романтиков и узнал, почему жители других регионов страны переезжают на Север.
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