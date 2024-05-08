8 мая по народному календарю – Марков день или день Марка Ключника. На Руси верили, что в этот день особенно плохо распускать сплетни, завидовать и чрезмерно интересоваться чужой жизнью.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
8 мая по народному календарю – Марков день или день Марка Ключника. На Руси верили, что в этот день особенно плохо распускать сплетни, завидовать и чрезмерно интересоваться чужой жизнью.