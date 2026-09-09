Рубио: «новые идеи» США должны привести к миру на Украине Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер в ходе визита в Москву привезли некие «новые» идеи по.
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