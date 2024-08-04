Африканский фронт СВО

Кадр из видео от ГУР МО Украины, где, предположительно, боец украинского спецназа держит несколько нашивок бойцов ЧВК «Вагнер» после боя в Судане.
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