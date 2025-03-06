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Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Сейчас их будут ,,лечить" на нарах, за издевательством над детьми шконке должна быть строгая, а там сокамерники вылечат.Дело лжеврача Ник...
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    А Наполеона потихоньку отравили,так будит и с Макроном!Путин напомнил о ...

РБК: власти должны проработать расширение семейной ипотеки до 25 марта

РБК: власти должны проработать расширение семейной ипотеки до 25 марта

Министерство финансов и Министерство строительства совместно с главным оператором государственных программ поддержки «Дом.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Предложения Михаила Хазина о том, как можно поддержать молодые семьи и подстегнуть деторождаемость в России настолько очевидно убедительны, что возникает недоуменный вопрос: Неужели банкиры настолько влиятельны, что даже законодатели не видят очевидного - что эти материнские капиталы и пособия на ребенка - вредительская практика на фоне перенасыщения рынка непроданного жилья и запредельно дорогой ипотеки. Ведь расплачиваться жилыми метрами (квартирами), списывая ипотечные долги все в большем объёме в зависимомости от количества рожденных детей - дешевле и эффективнее намного.
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