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В Красноярском крае заведующая родильным домом поблагодарила экипаж ДПС за помощь в своевременном ее прибытии на операцию

В Красноярском крае заведующая родильным домом через Общественный совет при МО МВД России «Канский» поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за помощь в своевременном ее прибытии на экстренную операцию, где велась борьба жизнь молодой мамочки.

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