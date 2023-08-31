В Красноярском крае заведующая родильным домом поблагодарила экипаж ДПС за помощь в своевременном ее прибытии на операцию

В Красноярском крае заведующая родильным домом через Общественный совет при МО МВД России «Канский» поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за помощь в своевременном ее прибытии на экстренную операцию, где велась борьба жизнь молодой мамочки.
В Красноярском крае заведующая родильным домом через Общественный совет при МО МВД России «Канский» поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за помощь в своевременном ее прибытии на экстренную операцию, где велась борьба жизнь молодой мамочки.
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