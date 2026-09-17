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Голубая экономика Китай-АСЕАН: 5 лет стратегического партнерства

Голубая экономика Китай-АСЕАН: 5 лет стратегического партнерства

Хайнаньский порт свободной торговли должен позиционировать себя как платформа, где морские ресурсы АСЕАН встречаются с огромным потребительским рынком Китая, используя преференциальную политику для переработки, добавления стоимости и беспошлинного перемещения товаров на материк, заявили эксперты на форуме в среду.

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