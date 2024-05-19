В ДР Конго арестовали заговорщиков, пытавшихся устроить госпереворот

Вооруженные силы Демократической республики Конго предотвратили попытку совершить государственный переворот, заявил официальный представитель ВС ДР Конго бригадный генерал Сильвэн Экенге, его цитирует ТАСС.
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