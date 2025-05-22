В Краснодаре 16-летний подросток пытался перелезть через вагон поезда и его ударило током

В Краснодаре 16-летний подросток пытался перелезть через вагон поезда и его ударило токомНакануне вечером в Краснодаре 16-летний подросток пострадал от удара электротоком, пытаясь перелезть через железнодорожный вагон на вокзале «Краснодар-2» .
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