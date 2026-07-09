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Большинство россиян довольны своей работой

Большинство россиян довольны своей работой

Большинство россиян довольны своей работой. Об этом заявили 70% опрошенных респондентов, при этом ключевым критерием для них остается уровень дохода, сообщил директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.

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