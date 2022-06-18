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Сергей Глазьев: Россия воюет за сохранение человечества

Сергей Глазьев: Россия воюет за сохранение человечества

У Запада нет образа будущего: чипизация, искусственный интеллект и расчеловечивание, ЛГБТ, разрушение семьи, прекращение всяких форм человеческой идентичности — это образ смерти, а не будущего.

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