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Киберпреступления отнесут к отягчающим обстоятельствам. В уголовный кодекс внесут поправки

Киберпреступления отнесут к отягчающим обстоятельствам. В уголовный кодекс внесут поправки

Преступления, совершенные при помощи информационных технологий, внесут в УК РФ как отягчающее обстоятельствоКак сообщают «Известия», поручение проработать соответствующий вопрос дано Следственному комитету РФ совместно с МВД главой правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.

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