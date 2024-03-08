Киберпреступления отнесут к отягчающим обстоятельствам. В уголовный кодекс внесут поправки

Преступления, совершенные при помощи информационных технологий, внесут в УК РФ как отягчающее обстоятельствоКак сообщают «Известия», поручение проработать соответствующий вопрос дано Следственному комитету РФ совместно с МВД главой правительственной комиссии по профилактике правонарушений, министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии