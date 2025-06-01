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Обуздать мигрантский беспредел — сотая попытка

Обуздать мигрантский беспредел — сотая попытка

Страховку и «обратный билет» нужно заставить мигрантов оплачивать самостоятельно — как во всех цивилизованных странах Мигранты, въезжающие в Россию, должны быть платежеспособны.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
НАСТОЯЩИЙ БЕСПРЕДЕЛ ТВОРИТСЯ  НА ГРАНИЦЕ!! Запускают всех подряд, без разбору и сколько угодно!! НЕЛЬЗЯ ЖЕ ТАК!! Сделали из России ПРОХОДНОЙ ДВОР!!
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1 д.
г
галина
Давно пора ввести визовый режим. Нам мало террактов.
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1 д.
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