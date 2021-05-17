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Знойная красавица: жительница Мексики выиграла корону «Мисс Вселенной»

Знойная красавица: жительница Мексики выиграла корону «Мисс Вселенной»

Холливуд. США. В международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная-2020» победу одержала мексиканка Андреа Меса.

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Михаил Козырев
Перестали ценить классику. Мужикам хочется экзотики. А про своих красивых жен забывают. Последние все годы мисс вселенной становятся женщины монголоидной расы. Всё хотят выглядеть толерантными, зажав яи...а в кулак. В то время как эти цветные расы страшно завидуют белой расе, перенимая у неё всё что можно.

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