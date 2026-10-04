Сын 10 дней паковал тело матери по пакетам

В небольшом городе Кумертау Республики Башкортостан произошло убийство, потрясшее местных жителей. По данным опубликованной истории, жертвой стала 48-летняя Елена, а подозреваемым — её 24-летний сын Данила.
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