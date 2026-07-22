Ученые предложили применять дроны для расселения полезных насекомых и увеличения урожая

Исследователи Казанского национального исследовательского технического университета имени А.Н. Туполева разработали концепцию использования беспилотных летательных аппаратов для расселения полезных насекомых на сельскохозяйственные культуры с целью повышения урожайности.
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