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Платоновское наследие: как сегодня выглядит село Зудилово под Барнаулом. Фото

Платоновское наследие: как сегодня выглядит село Зудилово под Барнаулом. Фото

Залитые солнцем дома, аккуратные улочки и зеленый бор, подступающий прямо к огородам, – таким встречает гостей Зудилово.

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