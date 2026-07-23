Мөфти Камил хәзрәт Сербия делегациясе белән очрашты

Бүген Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин нәзарәттә Сербия делегациясен кабул итте. Делегациягә Ниша мөфтие һәм Сербия баш мөфтие урынбасары Елжин Ашчерич, Яңа Пазардагы ислам фәннәре факультеты профессоры, Сербия Ислам җәмгыяте Мешихатының дини-агарту хезмәте җитәкчесе Паязит Ницевич, Бердәм Сербия партиясе рәисе Душан Комазец керде.
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