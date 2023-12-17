Пуск европейской ракеты перенесли после обнаружения на свалке топливных баков

ЕКА перенесло запуск ракеты Vega из-за найденных на свалке топливных баков Европейское космическое агентство (ЕКА) перенесло запуск легкой ракеты Vega после обнаружения на свалке топливных баков верхней ступени.
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