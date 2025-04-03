Экскурсии на грани фантастики: как необычные идеи становятся популярными у туристов

Современные туристы ищут не только новые места, но и уникальные впечатления. Они больше не довольствуются стандартными экскурсиями по музеям и достопримечательностям, они хотят погрузиться в причудливый мир, где реальность и фантазия переплетаются.
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