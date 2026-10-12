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Антифашист

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Россия готовит грандиозную атаку по энергообъектам. Мобрезерв для ВСУ будет расширен. Новая платформа ИИ для армии — Сводка с фронта 12 октября

Россия готовит грандиозную атаку по энергообъектам. Мобрезерв для ВСУ будет расширен. Новая платформа ИИ для армии — Сводка с фронта 12 октября

На фоне новостей об энергетическом перемирии в эту ночь украинские формирования продолжали налеты на Российскую Федерацию при снижении интенсивности атак.

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