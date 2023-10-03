Неделя моды в Париже подводит итоги весенне-летнего сезона и демонстрирует самые яркие тенденции, которые не останутся без внимания.

﻿﻿AZ Factory, Мюглер, Питер До, Виктория БекхэмВ Париже собралась вся модная индустрия: стилисты, редакторы, дизайнеры, манекенщицы, художники и влиятельные знаменитости приехали во французскую столицу со всего мира, чтобы посмотреть весенне-летние коллекции ведущих брендов.