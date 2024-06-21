Новый Bugatti Tourbillon: гиперкар вне времени с V16

Дебют гиперкара Bugatti — всегда Событие, настолько редко в Мольсайме показывают новые модели. Этой премьеры ждали особенно, ведь французский бренд отдалился от концерна Volkswagen и перешёл под крыло хорватского изобретателя Мате Римаца, а на арену вышли электрические гиперкары.
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